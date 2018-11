La banda británica de rock Snow Patrol se presentará por primera vez en Colombia en el marco de una gira para promocionar su último trabajo discográfico ‘Wildness’, su séptimo álbum de estudio lanzado el pasado 25 de mayo.

Con este nuevo trabajo, la agrupación también celebra sus 20 años de carrera artística, los cuales han dejado para la historia melancólicas canciones como ‘Chasing Cars’, ‘Run’, ‘You’re All I Have’, ‘Open Your Eyes’, entre otras.

Snow Patrol se presentará en Bogotá el 25 de marzo de 2019 en Armando Music Hall con un concierto acústico. De esta forma se pretende disfrutar más íntimamente de estas canciones que han marcado la adolescencia de más de uno.

Las entradas para el concierto se pueden conseguir en TuBoleta a partir de este jueves 29 de noviembre.

Hasta el momento, Snow Patrol ha lanzado siete trabajos discográficos: su álbum debut ‘Songs for Polarbears’ (1999), seguido de ‘When It’s All Over We Still Have to Clear Up’ (2001), ‘Final Straw’ (2004), ‘Eyes Open’ (2006), ‘A Hundred Million Suns’ (2008), ‘Fallen Empires’ (2011) y ‘Wildness’, de este último se desprenden sencillos como ‘Life On Earth’ y ‘ Don’t Give In’.

Han vendido 15 millones de discos en todo el mundo y recibido cinco Discos de Platino. También se destacan sus nominaciones a los Premios Grammy.

De esta forma Gary Lightbody (vocalista), Nathan Connoly (guitarra), Jonny Quinn (batería), Johnny McDaid (guitarra, piano) y Paul Wilson (bajo), llegarán a Colombia para poner a cantar a sus fans a pulmón herido.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital