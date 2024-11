Keane arrancó el 2024 con una misión clara: celebrar los 20 años de su icónico álbum Hopes and Fears. Desde enero, la banda ha recorrido el mundo, ofreciendo conciertos cargados de nostalgia y emoción. Ahora, tras conquistar escenarios en Brasil, Uruguay y Perú, llega el turno de Bogotá. Este sábado 23 de noviembre, el Chamorro City Hall será el epicentro de una velada inolvidable.

El álbum, lanzado en 2004, marcó un antes y un después en la escena musical por sus melodías melancólicas y letras profundas, que conectaron instantáneamente con millones de oyentes. Canciones como Somewhere Only We Know y Everybody’s Changing no solo definieron la carrera de Keane, sino también toda una generación.

¿Qué esperar del setlist en Bogotá?

El repertorio de la gira está diseñado para llevar al público por un viaje sonoro que mezcla lo mejor de Hopes and Fears con éxitos de toda su discografía. Temas como Bedshaped y This Is the Last Time serán imprescindibles, pero los fans también podrán disfrutar de canciones de álbumes posteriores, como Perfect Symmetry y Under the Iron Sea.

Además, los asistentes podrán revivir la fuerza de temas como Crystal Ball y Is It Any Wonder?, que destacan la evolución de la banda desde su característico piano rock hasta incursiones más experimentales.

¿Por qué Hopes and Fears sigue vigente 20 años después?

Tom Chaplin, vocalista de Keane, lo explicó en una reciente entrevista: “El poder de este álbum radica en su honestidad. Es un reflejo de nuestras vidas en aquel momento y, a la vez, se ha convertido en la banda sonora de las vidas de nuestros fans”. La simplicidad y emotividad del álbum lo han convertido en un clásico, capaz de resonar tanto con quienes lo descubrieron en su lanzamiento como con nuevas generaciones.

El enfoque de Keane en el piano como instrumento principal, dejando de lado las guitarras, fue revolucionario en su tiempo y sigue siendo una de sus mayores fortalezas. En vivo, este distintivo sonido se transforma en una experiencia que envuelve a los asistentes, independientemente de si son fanáticos de toda la vida o recién llegados.

Las joyas ocultas del setlist

Más allá de los grandes éxitos, la banda también incluye en su repertorio canciones que no siempre reciben el protagonismo que merecen. Temas como Hamburg Song y My Shadow son verdaderas joyas que demuestran la profundidad emocional de Keane.

También vale la pena destacar piezas como Silenced By The Night y The Way I Feel, que muestran cómo la banda ha sabido adaptarse y evolucionar sin perder su esencia. Estas canciones representan capítulos más recientes de su carrera y añaden variedad al espectáculo.