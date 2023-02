Premios Grammy 2023: lista completa de los ganadores en la 65ª gala

Beyonce hizo historia en los Grammy al haber conseguido 34 gramófonos en los premios.

Estos son los ganadores de los principales premios concedidos esta noche:

ÁLBUM DEL AÑO:

“Harry's House”, de Harry Styles

GRABACIÓN DEL AÑO:

“About Damn Time”, de Lizzo

CANCIÓN DEL AÑO:

“Just Like That”, de Bonnie Raitt

MEJOR NUEVO ARTISTA:

Samara Joy

MEJOR ÁLBUM COUNTRY:

“A Beautiful Time”, de Willie Nelson

MEJOR ACTUACIÓN RAP:

“The Heart Part 5”, de Kendrick Lamar

MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL:

“Easy On Me”, de Adele

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL:

“Harry's House”, de Harry Styles

MEJOR ACTUACIÓN POP GRUPAL O EN DÚO:

“Unholy”, de Sam Smith y Kim Petras

MEJOR ÁLBUM R&B:

“Black Radio III”, de Robert Glasper

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA:

“Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny

MEJOR ÁLBUM LATINNO DE ROCK O ALTERNATIVO:

“Motomami”, de Rosalía

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO:

“Pasieros”, de Rubén Blades y Boca Livre

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO:

“Pa'lla Voy”, de Marc Anthony

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA:

“Un Canto por México - El Musical”, Natalia Lafourcade

MEJOR BANDA SONORA

“Encanto”

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO:

“Fandango At The Wall In New York”, de Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra, interpretado por The Congra Patria Son Jarocho Collective

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL:

“New Standards Vol. 1”, de Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL:

“Linger Awhile”, de Samara Joy

MEJOR ACTUACIÓN CORAL:

“Born”, dirigida por Donald Nally e interpretada por Dominic German, Maren Montalbano, Rebecca Myers, James Reese y el grupo coral The Crossing.