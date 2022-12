Poncho Herrera sí estaría en la gira musical de RBD ¿es una inocentada?

Poncho, no juegues con nuestros sentimiento de esta manera.

Lee además: "Alista tu corbata": el nuevo anunció de 'RBD'

Inicialmente se rumoreó que Lupita, Mía, Roberta, Giovani y Diego tal y como se les conoció en la telenovela mexicana harían parte de la gira que llevará por nombre 'Soy Rebelde World Tour', no obstante, escuchar que Miguel no estaría en el reencuentro, algunas fans enamoradas no tardaron en mostrar su inconformidad.

Fueron días de muchas especulaciones donde Poncho Herrera, nombre real de Miguel Arango, quedó como el 'villano del paseo', sin embargo, las más reciente declaración del actor mexicano daría pie para pensar que sí estaría de nuevo con la agrupación mexicana, pues dejó saber cuánto ama a sus compañeros y lo agradecido que está con haber hecho parte de 'Rebelde'.

"'Rebelde' fue algo maravilloso y sigue siendo algo maravilloso y no hay que perder de vista eso, gracias a 'Rebelde' nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a muchos lados, de conocer a muchos jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes, y gracias a eso, gracias a 'Rebelde', yo estoy aquí hablando de experiencias extraordinarias y hoy me siento privilegiado de haber formado parte de ‘Rebelde’. Para mí no es ni será incómodo hablar de 'Rebelde', al contrario, creo que hay que ser agradecido con lo que tienes, con lo que tuviste" indicó.

Dichas palabras han hecho eco en redes sociales y es que incluso varios medios han confirmado dicha información, aunque cabe resaltar que al ser hoy 28 de diciembre el Día de los Inocentes cualquier cosa podría pasar.