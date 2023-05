Piso 21 estará de gira por Colombia este 2023 ¿Qué ciudades visitarán?

Dim, Lorduy, Pablo y El Profe alistan maletas para después de su gira por EEUU donde visitarán ciudades como New York, Chicago, Miami, Orlando, Los Ángeles, Houston y Dallas, “Los Muchachos” regresan a casa con un show sin precedentes.

La preventa de las entradas de 'Los Muchachos Vuelven a Casa', un show de TBL – Live y Three Six Zero, iniciará el próximo lunes 29 de mayo y la venta general a partir del 31 de mayo a través de Tuboleta para la ciudad de Bogotá y La Tiquetera en Medellín.

Piso 21 viene preparando sorpresas inolvidables y colaboraciones impactantes que harán de cada noche, una noche para recordar.