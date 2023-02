Ozzy Osbourne cancela gira por lesión ¿Se retirará de los escenarios?

El 'Príncipe de las tinieblas' dejó con los crespos hechos a sus fans.

De acuerdo al artista de 74 años, la cancelación de la gira que se celebraría en Reino Unido y Europa continental se debe a un problema en la columna contra el que viene luchando desde hace cuatro años cuando sufrió una seria caída, pues a pesar de que se ha tratado con operaciones, fisioterapia y otros tratamientos, físicamente no se siente bien para ofrecer un gran show.

"Sinceramente, me siento honrado por la forma en que todos ustedes han guardado pacientemente sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido. Fechas, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos" aseguró Ozzy en el comunicado.

Para quienes compraron las boletas del evento que ya no se realizará, Ozzy indicó ya podrán pedir el reembolso en los diferentes puntos de compra.