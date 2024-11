La espera terminó, fanáticos del punk rock: ¡The Offspring está de vuelta en Colombia! El 23 de marzo de 2025, el Movistar Arena se transformará en un auténtico templo del rock cuando esta legendaria banda estadounidense suba al escenario con su gira “Supercharged” Worldwide. Después de dejar a todos boquiabiertos en sus presentaciones anteriores, están listos para ofrecer un espectáculo que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes.

Con su inconfundible estilo y su energía contagiosa, Dexter Holland y Noodles prometen una noche épica repleta de sus clásicos atemporales. Prepárate para corear a todo pulmón hits como ‘Self Esteem’, ‘Come Out and Play’ y ‘All I Want’. Este concierto es más que un simple evento; es una celebración del punk rock que unirá a viejas y nuevas generaciones en un solo lugar.

¿Cómo conseguir esas codiciadas entradas?

Si estás ansioso por asegurar tu lugar en este evento, ¡presta atención! La preventa Movistar arranca hoy, 5 de noviembre, a las 12 del día y se extenderá hasta el 7 de noviembre a las 11:59 am, o hasta agotar existencias. Pero eso no es todo: los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y los usuarios de la billetera digital dale! tendrán acceso a una segunda ronda de preventa que comienza el 7 de noviembre.

María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval, no se guardó la emoción: “Hoy nos sumamos al regreso de una de las bandas más influyentes de punk rock a Colombia. Gracias a #ExperienciasAval, nuestros clientes podrán acceder a esta preventa exclusiva”. Así que prepárate, asegúrate de tener tus tarjetas a la mano y no dejes pasar la oportunidad de ser parte de este evento único.

La venta general comenzará el9 de noviembre a las 12 del día, y los que se preinscribieron tendrán tres horas para comprar sus entradas antes que nadie. ¡No te quedes fuera de esta fiesta!

‘Supercharged’: El nuevo álbum que promete encender el escenario

The Offspring regresa no solo con una gira, sino también con un nuevo álbum titulado ‘Supercharged’. Este trabajo trae de vuelta el sonido fresco y potente que los caracteriza, fusionando el pop-punk con letras que resuenan con sus seguidores. Canciones como ‘Come To Brazil’ y ‘The Fall Guy’ son el claro ejemplo de por qué han sido considerados pioneros del género.