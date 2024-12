Que ambos se convertirán en templos de baile, drama y glamour cuando Miranda! pise sus escenarios en mayo de 2025. Alejandro Sergi y Juliana Gattas están listos para desatar la magia de su electropop melodramático en dos noches que prometen ser tan icónicas como sus canciones. Así que, fanáticos de los 2000, alisten sus mejores looks, porque esto no será un concierto, será un espectáculo.

El 29 de mayo, Medellín será la primera ciudad en abrir sus puertas al fenómeno Miranda! El Teatro Metropolitano, conocido por su acústica impecable, será el escenario perfecto para que Juliana y Sergi desaten su teatralidad y esos himnos que no necesitan presentación.

En 2024, Miranda! desató una fiesta inolvidable en el Festival Cordillera . Su presentación no fue solo música; fue un despliegue de emociones, baile y una conexión mágica con el público colombiano. Desde la primera nota de “ Perfecta ” hasta el épico solo de guitarra de Lolo, lograron que miles de asistentes se olvidaran de todo y vivieran el momento.

¿Recuerdas gritar “¡ Es un solo, es la guitarra de Lolo !” o corear “Don” como si tu vida dependiera de ello? Pues prepárate para revivir esa emoción. Miranda! no solo marcó una época, sino que rompió esquemas con su estilo irreverente, sus letras cargadas de drama y un sonido que definió el pop latino de los 2000.

¿Y las entradas? Aquí está el plan maestro

La preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale! comenzará el miércoles 18 de diciembre a las 10:00 am y estará disponible hasta el viernes 20 de diciembre a las 9:59 am. Si no quieres quedarte fuera, esta es tu oportunidad de asegurar tu entrada antes de que se agoten. Para el resto del público, la venta general iniciará el mismo 20 de diciembre a través de TuBoleta.

"Después de encender el Festival Cordillera, Miranda! regresa para darnos una noche inolvidable. Así que alisten sus tarjetas y prepárense para vibrar al ritmo de ‘Perfecta’, ‘Don’ y muchos más", comentó Johana Bohórquez, Directora de Mercadeo y Comunicaciones de Grupo Aval.

¡No es solo un concierto, es una cita con la historia!

Miranda! no necesita presentación. Ellos son energía pura, fiesta, nostalgia y extravagancia. Ya sea que seas fan desde los 2000 o que los hayas descubierto gracias a ‘Hotel Miranda!’, estas dos fechas son imperdibles.

Así que desempolva tus mejores pasos de baile, afina la garganta para corear cada palabra y marca en tu calendario el 29 de mayo en Medellín y el 31 de mayo en Bogotá. Porque Miranda! no solo regresa, viene con toda la fuerza de su legado y la promesa de hacernos vibrar como si fuera la primera vez. ¡Nos vemos en la pista de baile!