El siguiente en pasar fue Ovy On The Drums, quien es un reconocido productor musical de artistas como Karol G, Ryan Castro, Blessd, Paulo Londra, Piso 21, Quevedo y Sech. Cuando llegó a la tarima del Megaland 2023 , muchos de los fans no podían de la dicha al ver a su artista favorito.

Ovy On The Drums en megaland 2023

¿Qué canciones tocó Ovy On The Drums en Megaland 2023?

El artista deleitó a su público con los temas 'Mami', 'Provenza', 'Una noche en Medellín', 'Qlona', 'Tusa', entre muchas otras que hicieron vibrar a toda la multitud.

Además, sus seguidores se llevaron una gran sorpresa al recibir el invitado especial de Ovy On The Drums fue ni más ni menos que el reconocido cantante y rapero Micro TDH quien puso a vibrar a todos con sus románticas letras, y con la famosa canción 'Te vi' que tiene junto a la banda Piso 21

Para los que no saben, hay cerca de 49 canciones que ha producido Ovy On The Drums y son de cantantes de talla internacional. Aquí en La Mega te damos la lista de algunas de estas, para que no las pares de escuchar en el carro, en el bus o mientras estás tomando una ducha.

¿Qué canciones ha producido Ovy On The Drums?

S91 - Karol G

Billboard - Blessd y Ovy On The Drums

TQG - Karol G y Shakira

Provenza - Karol G

El Inca - Micro Tdh

RD - Anuel AA y Ozuna

Te vi - Piso 21

Cuando te besé - Becky G y Paulo Londra