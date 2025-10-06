Estamos muy felices de anunciarles que el Megaland celebra sus 20 años y la fecha para este gran evento será el 29 de noviembre en el Estadio Nemesio El Campín, en donde esperamos recibir a cerca de 40 mil asistentes que se unirán a esta gran fiesta.

Este año, junto con la producción de Megalive, una marca de RCN y Páramo Presenta, el Megaland presentará un cartel de lujo con el que prometemos celebrar a la altura de los mejores festivales.

Megaland se ha consolidado como uno de los favoritos de los seguidores de la música del momento y ¡Prepárate! porque muy pronto, anunciaremos el cartel de artistas que se presentarán en la celebración de estos 20 años y los medios a través de los cuales se podrán adquirir las entradas en las diferentes localidades.

Este evento se ha consolidado uno de los más importantes para los amantes de la música urbana, el reguetón y los sonidos populares del momento, teniendo artistas en escenario como: Karol G, Ryan Castro, Nicky Jam, Morat, Raw Alejandro, Manuel Turizo, Carlos Vives, Bad Bunny, Feid, Fonseca, entre otros.

No te desconectes del RCN Radio y Canal RCN para conocer más detalles del cumpleaños número 20 del Megaland, el festival de música más importante del país, invita La Mega.