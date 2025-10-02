El festival musical más grande del país, Megaland, vuelve con una imagen renovada para hacer historia con la celebración de sus 20 años; una trayectoria que lo ha consolidado como el festival de reguetón, música urbana y los sonidos populares del momento más importante entre los amantes de la música.

A lo largo de estos 20 años, El Megaland se ha caracterizado por presentar un cartel de artistas que abarca géneros como el reguetón, pop, música popular, entre otros, representando para muchos artistas un paso importante en la consagración de su carrera.

Por los escenarios del Megaland en estos 20 años, han pasado artistas de la talla de Karol G, Bad Bunny, Feid, Ryan Castro, Nicky Jam, Morat, Raw Alejandro, Manuel Turizo, Carlos Vives, Fonseca, Cali y El Dandee.

Este festival creado por ‘La Mega’, la emisora juvenil de RCN Radio ha recorrido un largo camino que inició el 20 de agosto de 2005. Su primera edición nació como ‘Nuestra Tierra’, una apuesta contundente por el talento local que reunía únicamente a artistas colombianos. Más adelante y con el objetivo de ampliar su alcance, el evento se transformó en ‘La Mega Fest’, abriendo su escenario a figuras internacionales durante tres años consecutivos. Finalmente, en 2015 el festival adoptó el nombre que lo consolidaría como una de las citas musicales más importantes del país: Megaland.



Alejandro Villalobos, creador de este festival y actual Vicepresidente de Contenidos y Producción de RCN Radio, menciona la experiencia que ha sido este evento. “Ha sido un viaje de 20 años de música, de estrellas, momentos maravillosos, donde hemos dado entretenimiento, hemos aportado a la cultura musical y al empuje de nuevos talentos que han podido mostrar su arte en nuestros festivales”.



Este año, la producción de los 20 años del Megaland será producido por Megalive de RCN y Páramo Presenta y desde ya promete ser una celebración inolvidable a la altura de este festival, en el que se espera reunir a cerca de 40 mil espectadores, con los artistas más relevantes del momento.



Muy pronto se conocerán más detalles de lo que será esta celebración de los 20 años de Megaland.