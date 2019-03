Los primeros ganadores de las ‘Mega patinetas eléctricas’

Samuel Muriel Fernández y Laura Fernanda Peña, son los primeros ganadores de las patinetas eléctricas.

Si quieres tu ‘Mega patineta eléctrica’, debes estar oyendo La Mega y si dan la fecha de tu cumpleaños, llama inmediatamente para inscribirte y poder participar por una de las ‘Mega patinetas eléctricas’, que se entregaran al finalizar la semana.

Y así cantaremos: Mejor me voy, me voy, me voy, me voy con La Mega.

Si quieres más información en tu radio sintoniza La Mega.