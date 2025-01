El artista urbano, reconocido por su enfoque innovador en el género y su capacidad para conectar con el público, se presentará el próximo 13 de marzo en el Rodeo City Hall de Medellín y el 15 de marzo en el Royal Center de Bogotá. Estas fechas marcan un momento significativo para los seguidores colombianos de Álvaro Díaz, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de su impactante puesta en escena y su aclamado repertorio.

El setlist incluye tanto los éxitos más populares de Díaz como nuevas versiones alternativas de las canciones de SAYONARA, una propuesta que ha sido descrita como emocionalmente profunda y capaz de crear una conexión única con el público. Las próximas presentaciones en Colombia no serán la excepción, prometiendo espectáculos memorables para los asistentes.

Precios Boletería para Álvaro Díaz

Las entradas para los conciertos en Bogotá y Medellín estarán disponibles a través de Tuboleta.com, con una preventa exclusiva para los fanáticos desde el 8 de enero a las 10:00 a.m. hasta el 10 de enero a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará el 10 de enero a las 10:00 a.m.

Los precios de las boletas empiezan en:

$90,000 COP para el concierto en Medellín.

para el concierto en Medellín. $99,000 COP para la presentación en Bogotá.

Estas cifras hacen de los eventos una oportunidad accesible para los amantes de la música urbana que buscan disfrutar de uno de los artistas más influyentes del momento.