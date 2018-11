Lenny Kravitz se presentará en Colombia en marzo de 2019

El músico, conocido por canciones como ‘Are you gonna go my way’, ‘I belong to you’, ‘Always on the run’ o ‘Fly away’, visitará el país el 23 de marzo de 2019 en el marco de la gira que promociona su disco ‘Raise Vibration’, un trabajo con grandes canciones que colocan en este tiempo los mejores sonidos del funk, blues, soul y por supuesto el rock and roll.

La descarga musical que vivirá Bogotá en su nuevo centro de eventos especial para conciertos será memorable. Kravitz se encuentra haciendo recitales por el mundo con una banda de músicos de talla mundial, entre ellos el talentoso guitarrista Craig Ross, la bajista, referente en el instrumento, Gail Ann Dorsey y, de momento, hay un nuevo batería en el puesto de Cindy Blackman, esposa de Carlos Santana.

‘It’s Enough!’, ‘Low’ y ‘5 More Days Til Summer’ son tres de las canciones del undécimo álbum de estudio de Lenny, que se podrán escuchar en el Movista Arena de Bogotá.

Esta será una oportunidad única para ver por vez primera al artista neoyorquino, que con su nuevo álbum explora todos sus sonidos anteriores, para traer a la actualidad una mezcla perfecta de rock and roll de antaño.

La preventa de entradas se tiene prevista entre los días 27 y 29 de noviembre.

Por: Stiven López – RCN Radio