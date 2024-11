Si viviste el furor de los k-dramas, es imposible que no recuerdes a Yoon Ji Hoo, el sensible y misterioso personaje de Boys Over Flowers que hizo suspirar a millones. Detrás de ese papel que definió la ola Hallyu en América Latina está Kim Hyun Joong, un artista multifacético que no solo domina la actuación, sino que también ha construido una sólida carrera musical.

Desde sus días como líder del grupo SS501 hasta su faceta como solista, Kim ha explorado sonidos que van del K-pop al rock, cautivando a una base de fans tan leal como apasionada: Henecia. Ahora, en 2025, está listo para demostrar que su magia sigue intacta con su gira Filament. ¿Qué trae la gira Filament? Con una mezcla de nostalgia y frescura, Kim Hyun Joong promete encender los escenarios con una propuesta que combina sus clásicos de siempre con nuevas joyas de su repertorio. Canciones como Love Song, Lucky Guy y los éxitos de The Moon, The Sun and Your Song serán parte del setlist que hará vibrar a sus seguidores en seis ciudades de Latinoamérica. Y, como es característico de él, no solo será un concierto: será una experiencia emocional. Kim tiene un don para conectar con su público, ya sea con su energía en el escenario o con esos momentos de cercanía que solo él sabe crear. Fechas y ciudades: ¿dónde lo puedes ver en vivo? El tour abarca seis ciudades clave de la región. Aquí está el itinerario para que vayas planeando tu viaje (o marcando el día en tu calendario): São Paulo: 21 de febrero de 2025 - Studio Stage

Santiago: 23 de febrero de 2025 - Teatro Teletón

Lima: 26 de febrero de 2025 - CCB

Quito: 28 de febrero de 2025 - Teatro San Gabriel

Bogotá: 2 de marzo de 2025 - Royal House

Ciudad de México: 5 de marzo de 2025 - Auditorio BB Cada una de estas ciudades será testigo de un espectáculo que promete ser inolvidable.