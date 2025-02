La legendaria banda de rock, Foreigner, se prepara para hacer historia en Colombia con un espectacular concierto el próximo 5 de mayo de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá. Con una carrera de casi cinco décadas, el grupo ha dejado huella en la música con clásicos como I Want to Know What Love Is, Cold as Ice y Juke Box Hero.

Lo más emocionante de este evento es que contará con la participación de Mick Jones y Lou Gramm, dos de los miembros originales de la banda. Su reencuentro en el escenario será un momento inolvidable para los seguidores del rock clásico. ¿Qué se puede esperar del concierto? Los asistentes disfrutarán de una noche llena de nostalgia y energía con un recorrido por los mayores éxitos de Foreigner. Conocida por sus potentes presentaciones en vivo, la banda promete un espectáculo de alto nivel con una producción envolvente, luces impactantes y la icónica voz de Lou Gramm. El tour 2025 llevará a Foreigner por distintos países de Latinoamérica, incluyendo México, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil, y ahora Bogotá se suma como una de las paradas imperdibles. ¿Cómo comprar las entradas? Los boletos estarán disponibles a través de Tu Boleta, con las siguientes fechas de venta: Preventa exclusiva para clientes Movistar : del 13 de febrero a las 11:00 a.m. hasta el 15 de febrero a las 10:59 a.m.

: del hasta el Venta general: desde el 15 de febrero a las 11:00 a.m., hasta agotar existencias. El evento es solo para mayores de 18 años, y por seguridad, no se permitirá el ingreso a mujeres embarazadas. Algunas zonas del Movistar Arena serán áreas libres de alcohol.

Precios de Foreigner en Bogotá Tribuna Fan Sur : $470.000 + $83.900

: $470.000 + $83.900 Platea (102) : $420.000 + $75.000

: $380.000 + $67.800 Platea (104 - 106) : $290.000 + $51.800

: $200.000 + $35.700 Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) : $220.000 + $39.300

: $250.000 + $44.600 Piso 2 (208 - 212): $280.000 + $50.000

¿Por qué Foreigner es una banda legendaria? Con más de 80 millones de discos vendidos, Foreigner es una de las bandas más influyentes del rock. Desde su debut en 1977, han lanzado álbumes icónicos como Double Vision (1978), Head Games (1979) y 4 (1981), que incluyen éxitos como Hot Blooded y Urgent. Su mayor éxito llegó en 1984 con Agent Provocateur, que incluyó la balada I Want to Know What Love Is, una de las canciones más recordadas del género. Aunque la banda ha cambiado de alineación a lo largo de los años, Mick Jones ha mantenido viva su esencia, y este reencuentro con Lou Gramm es un evento imperdible para los fanáticos del rock clásico.