Fonseca se lleva este 24 de abril el reconocimiento a Mejor Canción Vallenata en los Premios Nuestra Tierra 2025 con su tema Canto a la Vida. La gala se celebra en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá y es transmitida por redes sociales, la página oficial del evento y la señal HD2 del Canal RCN.

Mejor Canción Vallenata: nominados y resultado

La categoría Mejor Canción Vallenata reúne una amplia variedad de propuestas del género. Los temas nominados son: Bandanato es lo que hay de La Banda del 5, Tú o yo de Silvestre Dangond con Carlos Vives, Canto a la Vida de Fonseca, El cora me duele de Karen Lizarazo y Luis Alfonso, El que no bebe se muere de Peter Manjarrés, El Picantico de Elder Dayán Díaz con Lucas Dangond, Mi locura de Jorge Celedón, El fuete de Churo Díaz con Elías Mendoza, Si no me falla el corazón de Rafa Pérez y La ex de mi amigo de Elder Dayán Díaz con Manuel Turizo.

El público participa en las votaciones desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril a través del sitio web de los Premios Nuestra Tierra. Finalmente, Canto a la Vida se impone como la canción preferida del público y la industria en esta edición.

Sobre 'Canto a la Vida'

Canto a la Vida es un tema que destaca la importancia de los momentos compartidos, la familia y las experiencias cotidianas. Fonseca fusiona sonidos contemporáneos con elementos del vallenato, dando lugar a una propuesta que conecta con diversas audiencias sin perder identidad.

Fonseca: trayectoria y logros recientes

Fonseca, nacido en Bogotá el 29 de mayo de 1979, suma más de veinte años de trayectoria. Ha ganado ocho Latin Grammy y ha sido nominado dos veces al Grammy anglo. Su carrera arranca con su álbum debut homónimo y se consolida con títulos como Corazón, Gratitud, Ilusión y Conexión.

En 2013 graba Sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. En 2015 recibe el Premio Ícono Contemporáneo de los Premios de Música Latina de SESAC y en 2018 es condecorado con la Orden de Boyacá, máximo reconocimiento del gobierno colombiano.

Fonseca lanza Viajante en 2022, celebrando dos décadas de carrera. En 2023 recibe el Latin Grammy a Mejor Canción Tropical por Si Tú Me Quieres, junto a Juan Luis Guerra. La canción forma parte de su álbum Tropicalia, en el que rinde homenaje a los géneros que han influido su camino musical.

Con este nuevo galardón en los Premios Nuestra Tierra 2025, Fonseca refuerza su presencia en la música colombiana y reafirma su vínculo con el vallenato, un género que continúa enriqueciendo con su estilo característico.