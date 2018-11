Las primeras personas que entrarán al concierto de Shakira en Bogotá ya duermen a las afueras del Parque Simón Bolívar, donde se realizará el evento.

En carpas y con muchas cobijas, los aficionados de la Barranquillera llegaron con más de 48 horas de anticipación para no perderse ningún detalle de uno de los eventos musicales más esperados del 2018.

Al son de las canciones de la artista colombiana, hombres y mujeres pasan las horas esperando para entrar al parque. “Fueron muchos años esperando este concierto. Soñamos con tenerla acá y volveremos a presenciar un show de ella”, dijo Juan David, uno de sus seguidores.

Catalina, quien viajó desde Medellín, afirmó que “el frío que hace acá no lo he sentido, pero podré ver a Shakira. Me va a dar hipotermia pero sé que va a valer la pena”.

“Haremos un Flashmob para darle la bienvenida. Incluye globos, manillas brillantes y máscaras de marimondas para que ella se sienta como en Barranquilla”, agregó Camilo en diálogo con RCN Radio.

El concierto iniciará el sábado hacía las 8:00 p.m. y se espera que las puertas del parque sean abiertas hacia el medio día. La artista barranquillera llegará a la capital horas antes de su esperado show.

Por Carlos García – Sistema Integrado de Información