Karol G Uno de los momentos más esperados del año fue la presentación de Karol G en el Estadio El Campín de Bogotá, los días 5 y 6 de abril. La cantante colombiana, con su estilo único y su inconfundible energía, brindó un espectáculo lleno de éxitos que hicieron vibrar a su público. La artista, en su gira mundial, demostró por qué es una de las figuras más destacadas del reggaetón, cautivando a sus seguidores con temas como 'Sin antes te hubiera conocido', 'Gatubela' y más.

Paul McCartney

En noviembre, los fanáticos del rock fueron testigos de dos grandes eventos. Primero, Paul McCartney se presentó el 2 de noviembre en el Estadio El Campín de Bogotá. El ex Beatle ofreció un espectáculo que recorrió lo mejor de su carrera, tanto en solitario como con The Beatles, lo que convirtió el evento en una cita histórica para los amantes de la música clásica y del rock. Los asistentes disfrutaron de una noche mágica, llena de clásicos como Hey Jude y Let It Be.