El violinista holandés André Rieu ofrecerá una semana llena de magia musical en Bogotá, con una cuarta fecha añadida en el Movistar Arena. ¡No te pierdas la oportunidad de verlo en su concierto en vivo!

Más contenido para ti: ¿Eres un amante del queso? Llega el ‘Salón del Queso 2024’ y no te lo quieres perder

Con más de 40 millones de álbumes vendidos, André Rieu se ha convertido en uno de los músicos más populares del mundo. Sus conciertos son conocidos por ser experiencias llenas de energía, romance y alegría. La cuarta fecha en Bogotá no será la excepción; Rieu y su orquesta están listos para regalar a la ciudad una experiencia verdaderamente inmersiva e inolvidable.

Detalles de las preventas

Preventa para el concierto de André Rieu con Movistar

La preventa para clientes de Movistar estará disponible desde las 9:00 am del 8 de agosto hasta el 12 de agosto a las 8:59 am. Hay 1,586 boletas disponibles por fecha para esta preventa, que estarán habilitadas en todas las localidades. Esta es una oportunidad exclusiva para los clientes de Movistar de asegurar sus entradas antes que nadie.

Preventa para el concierto de André Rieu con Bancos Aval y Billetera Digital dale!

La preventa para clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale! comenzará el 12 de agosto a las 9:00 am y finalizará el 15 de agosto a las 8:59 am. En esta fase, se pondrán a disposición 7,813 boletas por fecha. Es importante recordar que esta preventa no es acumulable con otros descuentos, promociones y/o campañas.

Para ambas preventas, las entradas se pueden adquirir únicamente a través de https://www.tuboleta.com con tarjetas de crédito y débito habilitadas para E-commerce de los Bancos Bogotá, Occidente, Popular, y AV Villas, así como con la cuenta y tarjeta débito dale! Se permiten un máximo de 6 boletas por transacción.

Venta general

La venta general para los demás medios de pago estará disponible a partir del 15 de agosto a las 9:00 am. Se espera que las entradas se agoten rápidamente, dado el gran interés que ha generado el regreso de André Rieu a Colombia.

Más sobre André Rieu

André Rieu es un fenómeno global en la música clásica. Sus videos en YouTube han alcanzado más de mil millones de visitas, cuenta con 10 millones de seguidores en Facebook, 2 millones en Instagram y 16 millones de enlaces en TikTok. Con una carrera impresionante, Rieu sigue conquistando corazones alrededor del mundo con su talento y carisma.

No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única con André Rieu en Bogotá. Consigue tus entradas ahora y prepárate para una semana mágica llena de música y emoción.