El 25 de enero de 2025, Medellín será escenario de una experiencia deportiva única: MedellínSanRoque2025, una carrera que combina deporte, diversión y un toque de aventura. Organizada por la reconocida comunidad de creadores Villano, esta competencia llevará a los participantes a recorrer 100 kilómetros desde Cocorollo de Copacabana hasta el Hotel Agua Linda en San Roque.

No es solo un reto físico, es una oportunidad para disfrutar de paisajes espectaculares, fortalecer lazos entre amigos y vivir una experiencia inolvidable en equipo.

¿Cuáles son las categorías de participación?

El evento está diseñado para adaptarse a diferentes niveles de resistencia, ofreciendo dos modalidades:

Solo (1 Integrante): Esta categoría reta a diez competidores individuales a enfrentar el desafiante trayecto por su cuenta, poniendo a prueba su fortaleza física y mental.

Juntos (5 Integrantes): Aquí, cincuenta equipos mixtos de cinco personas competirán en relevos. Mientras un integrante corre, los demás lo acompañarán en un vehículo de apoyo.

La partida está programada para las 4:00 a.m. desde Cocorollo de Copacabana, y el destino final será el corazón de San Roque, donde un festival innovador y lleno de sorpresas esperará a los participantes para celebrar su logro.

Villano no es una organizadora de eventos convencional. Fundada en 2016, esta comunidad creativa tiene como misión transformar lo ordinario en extraordinario. Con sedes en México, Los Ángeles y Medellín, Villano se caracteriza por desafiar las normas establecidas y llevar experiencias inolvidables a cada rincón donde trabajan.

Su filosofía, resumida en el manifiesto "Fuck this, we’ll do it our own way", refleja su enfoque audaz y creativo. Algunos de sus eventos más emblemáticos incluyen: