El fenómeno del K-Pop no para de crecer, y ahora es el turno de Latinoamérica de recibir a una de las bandas más versátiles y potentes del género. A.C.E, el quinteto surcoreano que ha encendido escenarios por todo el mundo, está a punto de aterrizar en tierras latinas con su gira Rewind Us Tour. Prepárate para una experiencia única, donde las emociones y el ritmo no darán tregua.

