Zahira Benavides reveló detalles del nacimiento de su hija 

¡Nació Antonella, la hija de Zahira Benavides! La presentadora de Entretenimiento de Noticias RCN dio a luz a su primer hijo en la Clínica Country en la noche de este martes 14 de agosto.

“Y nació el amor de mi vida. 14-08-2018 todo tiene nuestra recompensa”, comienza el mensaje que publicó la presentadora para acompañar la primera imagen que comparte de su hija tras un día de haber nacido.

En su mensaje detalla el dolor que se siente en el parto y además agradeció a Dios por la recompensa a ese sufrimiento al ver el rostro de su hija. “Dios te demuestra que sí eres capaz, temía siempre a todo, aunque confieso las contracciones es un dolor inexplicable pero el momento del parto es algo que solo uno como mamá puede vivir lo que ese instante te permite”, indicó.

Antonella Roa Benavides nació por parto natural, pesó 2.553 gr y midió 46 cm. “Es divina. Me la quiero comer a besos. Tiene unas pestañas de ataque larguísimas. Ahora sí esto es amor. No cabe duda. Gracias mi muñeca por regalarme estos momentos que no puedo ni siquiera describir”, agregó.

Zahira Benavides está comprometida con Osman Roa, quien también celebró el nacimiento de su pequeña hija con un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que también agradeció a Zahira por soportar ese dolor.

“Ayer a las 8:04 pm. Recibí la mayor felicidad en mi vida, mi mayor bendición y este angelito que nos envío Dios. Te amo mi hija hermosa. Gracias amor por ser tan valiente y todo lo que aguantaste por nuestra hija. También te amo mucho “, escribió.

Por María Camila Torres – RCN Radio