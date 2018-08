La empresaria Yina Calderón vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de varias publicaciones en las que aparece vestida como la popular artista ‘La Tigresa del Oriente’.

En las imágenes, que la ex Protagonista de Nuestra Tele compartió en su cuenta de Instagram, se le puede ver con una peluca roja y vestida con un ceñido traje leopardo, muy característico de la cantante peruana.

La famosa imitación de garras también es protagonista de una de sus fotos, que acompañó de un contundente mensaje para todos los que la critican.

“Las críticas o palabras ofensivas NO deben opacarte, no deben lastimarte y no deben detenerte… deben darte ideas, deben darte ánimo, debes cogerlas y sacarles provecho…”, escribió.

Una publicación compartida por Yina Calderon (@yinacalderonoficial) el 7 de Ago de 2018 a las 10:27 PDT

Además de las fotografías en las que viste como la cantante peruana, Yina Calderón se atrevió a publicar un video en el que canta e imita su estilo artístico.

Por cuenta de su imitación, Calderón recibió muchas burlas en las redes sociales, pero también comentarios positivos de sus fanáticos que ven con mucho humor su actuación.

La polémica estrella colombiana ha dejado claro que poco le importan las críticas que recibe a menudo y que por el contrario se siente muy bien con su personalidad y con lo que ella es.

Hace poco dio muestra de ello, atreviéndose a contarles a todos sus seguidores la dura situación que vivió por cuenta de un problema con biopolímeros que la dejó por varios días en cama y por el que tuvo que someterse a varias cirugías.

Calderón compartió todo el proceso, desde que sus nalgas empezaron a ‘deformarse’ hasta el momento en el que vio mejoría. Sin miedo a las críticas y más motivada por ayudar y advertirles a aquellas que quieren hacerse operaciones estéticas, la empresaria se abrió sin tapujos en sus redes sociales, como suele hacerlo.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega