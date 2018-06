Yina Calderón muestra en video cómo quedaron sus nalgas tras inyectarse biopolímeros 

La ex Protagonista de Nuestra Tele, Yina Calderón, atraviesa por un duro momento que la ha tenido varios días en cama.

Por medio de videos, la empresaria decidió exponer su caso en las redes para así crear conciencia de los malos procedimientos estéticos que hoy le pasan factura.

Todo iba bien con sus glúteos, hasta que empezó a notar que tenía una “bola grande” y sentía mucho dolor. Según explica en varios videos, esto se debe a una sustancia que le inyectaron hace tres años, que ella pensó era Vitamina C y resultó siendo biopolímeros.

“Este video se lo estaba enviando a mi cirujano hace 3 días para preguntarle por qué esa bola tan grande en mi espalda, por qué ese dolor tan grande en mi glúteo, por qué me ardía y por qué mi cola estaba deforme… El doctor me lo dijo: “Yina tienes biopolímeros en tu cola y tu cuerpo los esta rechazando… le dije: doctor lo único que me he inyectado es la grasa de mi propio cuerpo que usted mismo me ha puesto y vitamina C que me inyectó mi antigua cirujana hace 3 años para reafirmar y darle un poco de volumen al glúteo, me miro a los ojos y me dijo: “¿cuál vitamina C Yina? No es ninguna vitamina c, ES BIOPOLÍMERO y mira ahora las consecuencias“, cuenta en su publicación en Instagram.

Yina Calderón decidió exponer su caso para advertir a muchas que estén pensando en recurrir a este método estético y para que estén al tanto de las sustancias que les inyectan en el cuerpo. (Lee también: Yina Calderón escandalizó a sus seguidores con esta obscena camiseta)

“Les voy a compartir el proceso porque seguro muchas están a punto de colocarlo o se lo piensan colocar y puedo detenerlas, no imaginan el dolor que se siente, siempre he sido fuerte pero esto baja full el ánimo, los biopolímeros o las sustancias extrañas en tu cuerpo tarde que temprano pasan factura”, expresó.

En otro video, Yina sigue exponiendo su caso y su temor por lo que pueda pasar.

“No se cómo vaya a quedar mi cola, pero asumo las consecuencias de mi falta de conocimiento en ese entonces“, escribió.