Yina Calderón compartió una tierna foto con su novio

La polémica ex Protagonista de Nuestra Tele, Yina Calderón, sorprendió a todos sus seguidores con una foto en la que aparece con el que sería su novio.

Esta vez dejó de lados sus controversiales desnudos para mostrarle a sus seguidores que su corazón está ocupado.

“El amor mío… que no les diga, quién es? Cómo se llama? Dónde vive? Qué hace? Qué le gusta? Que no lo nombre… No quiere decir no exista“, escribió. (Lee también: Yina Calderón vuelve a generar polémica con un nuevo destape)

Yina Calderón no reveló más detalles, pero la imagen generó reacciones encontradas de quienes la critican y otros que la apoyan y celebran que esté acompañada.