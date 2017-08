Ya van más de 25.000 personas inscritas para la nueva temporada de ‘Protagonistas’

Con gran éxito avanzan las convocatorias para la nueva temporada de ‘Protagonistas’, hasta el momento se han inscrito más de 25.000 personas de todos los lugares del país con el sueño de convertirse en la nueva cara de la televisión colombiana. El reality que muy pronto podrán ver los televidentes al aire, les dará la oportunidad no solo a actores sino también a youtubers, presentadores, comentaristas, modelo y bailarines entre otros, desde los 18 hasta los 50 años de demostrar su talento. “Las inscripciones han superado las expectativas, no pensamos que tanta gente tenía interés en participar en el programa. Se han presentado talentos de todo tipo, cantantes, bailarines, actores, etc. Es indispensable que todos los interesados llenen el formulario en su totalidad, subir tres fotos y un video máximo de un minuto, que sean originales y muy creativos”, cuenta Analía Michelengeli, directora de contenido de Protagonistas”, quien añade que ha encontrado participantes muy interesantes en diferentes disciplinas. Aún queda tiempo para inscribirse a través de la página web www.protagonistasrcn.tv

