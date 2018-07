Will Smith menciona a Pablo Escobar en canción sobre Cartagena y genera polémica

Hace un par de meses el actor y rapero estadounidense Will Smith aterrizó en Cartagena para rodar su más reciente película ‘Gemini Man’. Su carisma y humilidad lo hicieron merecedor del cariño del pueblo colombiano que lo recibió con los brazos abiertos.

Ese mismo cariño, quedó registrado por el propio actor, quien por medio de sus redes sociales resaltó la alegría, sabor y cultura del país.

Sin embargo, hoy algunos colombianos pasaron de la risa al llanto, pues Will Smith ha generado “decepción” por causa de su última canción titulada ‘I feel like a Black Gilligan!’, con la que precisamente intenta “repasar su viaje por Cartagena” y rendir una especie de homenaje.

Empero, una sola oración de la canción parece destruir todo el bonito concepto detrás de ella. En el minuto 2:14 se puede escuchar como Smith hace referencia a Pablo Escobar con la frase: “Jump of the plane like Pablo, guess who’s in Cartagena”, que en español significa ““salto del avión como Pablo, adivinen quién está en Cartagena”.

Una vez más el fallecido narcotraficante sale a relucir como parte de la cultura contemporánea de Colombia, algo que no le gustó para nada a algunos internautas que expresaron su inconformismo con el tema por medio de las redes sociales.

Si bien, Pablo Escobar hace parte de la historia colombiana, no significa que esto deba ser uno de los aspectos constantes por los cuales se le identifique al país.

Por otro lado, muchas otras personas alabaron el tema de Will Smith, que dejando de lado la mención a Pablo Escobar, agradecieron el hecho que mostrara una parte importante de nuestra cultura, como lo es el folclor y la belleza de toda la naturaleza cartagenera.

Porque somos mas que drogras, más de como nos imaginan en el exterior. Por eso, #WillSmith gracias por mostrar un poco de nosotros, un poco de nuestra cultura. Y eso que solo fue cartagena, donde vaya a todas las ciudades de verdad que “se queda”! #VivaColombia — Oscar Mejia (@oscaarm) 14 de mayo de 2018

Por Julieth Castaño – RCN Radio