Supuesto dealer de Demi Lovato habló de su sobredosis

Luego de seis años de absoluta sobriedad, el pasado 24 de julio la cantante y exestrella de Disney, Demi Lovato, tuvo una recaída. La intérprete de ‘Stone Cold’ tuvo que ser internada de urgencias en la clínica Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles por una sobredosis.

TMZ, medio que dio a conocer la primicia de la sobredosis de la cantante, ha seguido de cerca el caso de Lovato e informó en las últimas semanas que la sustancia que la joven de 26 años consumió es ‘fentanilo’, un narcótico sintético opioide que se dice, puede ser 50 veces más fuerte que la heroína, y que se vende como pan caliente en los Estados Unidos. Es de recordar que el cantante estadounidense Prince falleció en 2016 por una sobredosis de fentanilo.

De acuerdo con el mismo medio, la persona señalada de haberle vendido este narcótico a la cantante es Brandon Johnson. Supuestamente Lovato habría empezado a contactarse con este dealer en el mes de abril. El joven ya había sido arrestado en marzo de 2018 por posesión de narcóticos y armas blancas.

En una improvisada entrevista con TMZ, Johnson expresó que Demi Lovato le envió un mensaje a las cuatro de la mañana, “me dijo que fuera a su casa y le llevé unas píldoras”. Asegura que la artista sabía que lo que estaba tomando no era lo de mejor calidad, pues la mercancía que Johnson tenía a esa hora se conoce como ‘after market’. (Mira el video de la entrevista aquí).

Sin embargo, negó saber que los narcóticos fuesen mezclados con ‘fentanilo’. “(…) Demi sabía que no eran productos farmacéuticos, pero sí que eran mucho más fuertes… No sé qué había mezclado con las píldoras, pero estas cosas pasan, incluso fumar podría lastimar a alguien”.

Agrega que cuando le entregó las drogas ella se veía bien, “solo estaba un poco borracha”. Alrededor de las siete u ocho de la mañana, el dealer notó que Demi “estaba dormida, hicimos todo lo que necesitábamos hacer y ella se quedó dormida”.

A las 11: 30 de la mañana, un asistente de Lovato la encontró desmayada y llamó a emergencias. Había sufrido una sobredosis.

Aunque en las últimas semanas algunos rumores indicaban que la cantante y su dealer tenían una relación, la familia de Lovato lo ha negado contra viento y marea, sin embargo, Johnson asegura que tenían una “amistad sexual”. (Lee también: Revelan detalles de cómo fue la noche de Demi Lovato antes de su sobredosis)

Después de salir de la clínica, Demi Lovato publicó una carta en sus redes sociales en las que expresó que su adicción con las drogas es un problema que no ha podido superar. “Siempre he sido transparente con mis problemas de adicción. Aprendí que esta enfermedad no es algo que se desvanece con el tiempo, es algo que debo seguir superando y todavía no lo he hecho. Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva. A mis ‘fans’ por todo su amor y apoyo durante todo este tiempo. Su buena energía y oraciones me han ayudado a navegar por este momento tan difícil”.

Actualmente se recupera en un centro de rehabilitación.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital