Supermodelo Gisele Bündchen confiesa que pensó en suicidarse

La supermodelo brasileña, Gisele Bündchen, reveló en una reciente entrevista que por muchos años ha tenido que lidiar con serios problemas psicológicos que la llevaron a pensar en quitarse la vida.

El año 2000 fue significativo para Bündchen ya que la fama y el éxito se consolidaron, siendo, la favorita de las más importantes marcas de moda y sobre todo la preferida en el show de ‘Victoria’s Secret’. Además, iniciaba una relación sentimental con el galardonado actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Sin embargo, no todo era color rosa para la modelo, quien en sus propias palabras se sentía en “un lugar oscuro”.

Gisele le contó a la revista People, que después de tener un accidente de avión en el año 2003, comenzó a padecer de ataques de pánico, específicamente al estar en espacios cerrados o muy pequeños.

“Aunque tenía una maravillosa carrera, y estaba muy cerca de mi familia, no podía evitar sentir que mi mundo se volvía cada vez más pequeño y no me permitía respirar. Es la peor sensación que he tenido”, reveló la brasileña.

La madre de dos niños aseguró que hasta pensó en quitarse la vida. “De hecho, tuve la sensación de que, si saltaba de mi techo, esto se acabaría y nunca más tendría que preocuparme por la sensación de que mi mundo se estaba encogiendo”, explicó. “Sentí que todo en mi vida iba a matarme. Primero fueron los aviones, luego los ascensores. Luego fueron túneles, hoteles y estudios de modelaje. Todo se había convertido en una jaula, y yo era el animal atrapado en el interior, jadeando por el aire. No podía ver una salida, y no podía soportar otro día sintiéndome así“, confesó la exangelita de ‘Victoria’s Secret’.

Gisele continuó: “La idea me dominó entonces: Tal vez será más fácil si solo salto. Todo habrá terminado. Puedo salir de esto”. Y aunque esa crisis por la que pasó fue hace más de 15 años, ella asegura sentir nostalgia al recordar aquella chica de 23 años que tanto sufría.

Después de consultar con los médicos, Bündchen intentó cambiar varios aspectos de su vida. “Dejé el cigarrillo, el licor y hasta el café. Pensé: ‘Si esto es de alguna manera la causa de este dolor en mi vida, pues debe acabar ahora'”.

Después de su ruptura con DiCaprio en 2005, la modelo encontró la felicidad al lado del jugador profesional estadounidense de fútbol americano, Tom Brady. La pareja se casó en 2009, y luego dieron la bienvenida a su hijo Benjamín, y a su hija Vivian.

Y aunque para ese momento todo parecía ir sobre la marcha sin problemas, Gisele experimentó la depresión posparto. “Cuando me convertí en mamá, me perdí. Fue como si una parte de mí muriera. Todo siempre había sido sobre mí, pero ahora tenía este pequeño ser, y de repente sentí que no podía hacer otras cosas, y eso fue muy difícil para mí”.

Actualmente ella considera estar en su mejor momento y gracias el apoyo inquebrantable de su esposo, Bündchen ha logrado canalizar sus temores y vivir una vida plena.

Por Yurby Calderón – Sistema Integrado Digital