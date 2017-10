¡Sin ropa! Sebastían Martínez y Kathy Sáenz enloquecen en las redes

Que pena llegamos un poquito tarde al #tbt. No alcanzamos a vestirnos. Este fue un sueño que siempre tuve, montar en moto con mi esposa @kathysaenzh empelotos! #motoempelotada Se logró gracias al maravilloso fotógrafo @velezmauricio para su libro #retratosdesociedad #queverguenzalafacha

