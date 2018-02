Señorita Colombia recibe críticas por mensaje en el que aclara su orientación sexual  

La Señorita Colombia, Laura González, está en el ojo del huracán debido a una publicación en la que desmiente los rumores que señalan que tiene una relación sentimental con la Señorita Atlántico, Martha Martínez.

En el mensaje, la reina asegura que todo es mentira y que se trata de “noticias falsas y malintencionadas”.

“Ante las falsas manifestaciones que se han publicado con relación a mi condición sexual y sobre la supuesta relación sentimental que tengo con la señorita Atlántico, Marta Martínez, debo expresar que son totalmente espurias y que desconozco los motivos por los cuales han puesto a circular tales afirmaciones“, expresó en su cuenta de Instagram.

Esta parte del mensaje fue positivamente recibido. Pero lo que no les gustó mucho a los seguidores de Laura fue otra parte de su publicación, en la que dice que no tiene nada en contra de la homosexualidad, pero escribe después que con estas noticias “enlodan su nombre“.

“Es importante aclarar que no tengo nada en contra de la homosexualidad, por el contrario, apoyo la diversidad de género y considero que todos tenemos los mismos derechos y merecemos ser respetados y tratados como los seres humanos que somos. Sin embargo, este tipo de noticias, además de ser falsas, son mal intencionadas y con el ánimo de enlodar mi buen nombre“, añadió.

Lo que sus seguidores le critican es el hecho de dar a entender en esta parte que ser llamado homosexual, bisexual o lesbiana significa enlodar el nombre de una persona.

“Si eres lesbiana no importa, si no lo eres tampoco importa, es tu vida. Lo que no entiendo, es por qué te sientes ofendida? Por qué sientes que eso enloda tu nombre? Que te digan lesbiana es un insulto para ti? Eso contradice tu discurso de que no tienes nada en contra de la homosexualidad. Es como si alguien dice que te gusta el chocolate sin que te guste. En qué enloda eso tu nombre?“, fue uno de los comentarios que le dejaron a Laura.

Más mensajes por el estilo se pueden ver en esta publicación que sigue siendo el centro de la polémica.