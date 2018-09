Selena Gomez rompe su silencio tras la sobredosis de Demi Lovato

Selena Gomez fue criticada fuertemente por los distintos medios internacionales luego de que no se pronunciara al respecto de la sobredosis que vivió su amiga y compañera de set, Demi Lovato, el pasado mes de julio.

La supuesta indiferencia y alejamiento del tema pusieron a la exnovia de Justin Bieber en el ojo del huracán, pues varios seguidores y usuarios de redes sociales quedaron sorprendidos al no conocer alguna declaración de parte de ella con referencia a la situación de Lovato.

Sin embargo, semanas después de lo ocurrido, la cantante decidió tocar el tema de su amiga en una entrevista realizada por el medio estadounidense Elle para su edición del mes de octubre, donde también habló de varios aspectos de su vida personal.

La intérprete de ‘Good for you’ reveló que desde el momento en que sucedieron los hechos, ella ha estado apoyando a Demi Lovato, pero que lo ha querido dejar lejos de las redes sociales y así mantenerlo mucho más personal.

“Me comuniqué personalmente con ella, pero no hice nada público. No quería hacerlo. Yo la quiero. La conozco desde que tenía siete años, así que eso es todo lo que diré”, afirmó Selena Gomez durante la conversación que sostuvo con el medio.

Sin embargo, luego de que la entrevista se dio a conocer al público, Selena Gomez utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar su incomodidad frente a las palabras que fueron publicadas en el medio, ya que considera que fueron malinterpretadas y utilizadas de otra forma.

En la imagen que posteó en su perfil, la artista aseguró que toda la entrevista estaría enfocada en sus proyectos y sus colaboraciones profesionales y terminó tocándose temas personales e íntimos de su vida.

“Soy consciente de que siempre habrá interés en la vida personal porque ese es el ritmo de nuestra generación social”, escribió la joven en el extenso mensaje que acompaña las fotos.

También aprovechó para hablar de sus diseños y de lo que hará con ellos, compartiendo una muestra de ello.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital