Selena Gomez le suplica a su mamá que perdone a Justin Bieber

Luego del inconveniente pasado con Justin Bieber, la Sra Mandy Teefey madre de Selena Gomez, no quiere ver a Justin cerca de su hija, ni mucho menos quiere asistir a eventos en donde la parejita de novios quiera estar, pues su desconfianza con el artista aún permanece.

Según HollywoodLife hace poco tuvieron una conversación madre e hija en donde algunas palabras como estas resonaron en la ocasión:

“Selena confía en que su madre eventualmente volverá a aceptar a Justin otra vez, ella solo necesita algo de tiempo. Mandy es realmente protectora con Selena, y no quiere que salga lastimada de nuevo, pero Selena es una mujer adulta y saldrá con quien quiera. Selena sigue diciéndole a Mandy que Justin es una persona diferente ahora, y que realmente ha trabajado a través de todos sus demonios, pero ella no está convencida en absoluto”, comentó una fuente.

Y continuó: “Mandy le ha dicho a Selena que no quiere ver a Justin, y ha dejado en claro que ella piensa que es una mala idea, ni siquiera puede soportar escuchar su nombre. Selena le ha suplicado a Mandy que le dé otra oportunidad a Justin, pero en este momento no hay muchas esperanzas. Selena no puede evitar sentirse frustrada al respecto”.

Solo queda esperar que el tiempo le de la razón a Justin Bieber o a la Mamá de Selena en cuanto a este gran romance que aún después de muchos años sigue dando miles de comentarios a favor y en contra.