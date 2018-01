¡Selena Gomez aparece con una gigante cicatriz en su cuerpo!

Luego de un año no muy bueno par la cantante, pues sus discusiones amorosas y a demás su enfermedad que causo varios inconvenientes durante su proceso de trasplante, pues Selena Gomez se levanta y muy animada se ve disfrutando de sus vacaciones para empezar este 2018 con toda.

Después del trasplante de órgano que recibió Selena Gomez y de la gran ayuda por parte de su amiga Francia Raisa que accedió a el trasplante de riñón a mediados de Agosto del 2017, pues Selena intenta cerrar con broche de oro su año, pero algo causo bastante polémica en redes sociales y es sobre una cicatriz que se ve en su pierna, mientras que en traje de baño compartía con sus amigos en las playas de México. No sabemos si por un accidente, alguna operación o alguna emergencia que sufrió.

Aquí las imágenes:

Look at my woman proudly showing off her scar 😭😭😭 You deserve the whole world my brave queen @selenagomez pic.twitter.com/WVsz5An9SV

— mari (@selenasfirework) 31 de diciembre de 2017