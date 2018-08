Seguir al clan Kardashian afecta psicológicamente a las personas, dice estudio

Las integrantes de la familia Kardashian son de las mujeres más reconocidas a nivel mundial, ya sea por su belleza y popularidad o por su adinerado estilo de vida. Los lujos, las extravagancias y las millonarias sumas de dinero que tienen las han posicionado como algunas de las mujeres más famosas en redes sociales hasta el momento.

Ahora, tras adquirir fama a nivel mundial por sus marcas, sus publicaciones o por protagonizar distintas portadas de medios internacionales, las hermanas Kardashian se han visto rodeadas por fuertes noticias que involucran sus vidas personales.

No obstante, según un estudio realizado por La Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, los comportamientos y actitudes de las personas se ven afectados por cierto tipo de contenido que consumen de programas televisivos como ‘X-Factor’, ‘Made in Chelsea’ y ‘Keeping up with the Kardashians’, producción basada en la vida de estas mujeres.

De acuerdo con los análisis realizados, ver este tipo de programas ocasiona fuertes problemas en la personalidad de las personas que consumen esta información, pues existe un riesgo alto de que aumenten las malas relaciones interpersonales y hace que la empatía cambie en ellos.

Dicho estudio también aseguró que todos los espectadores de este tipo de material sufren una fuerte pérdida de empatía hacia las personas que no poseen recursos necesarios o son menos favorecidos. Su visión social cambia completamente enfocándose en objetos y elementos físicos.

Los resultados arrojaron que es muy probable que este tipo de sujetos adopte conductas mucho más materialistas, tratando de copiar lo que ven de estas estrellas.

Sin embargo, el medio internacional Huffington Post le realizó una entrevista a Rodolfo Leyva, director encargado de esta investigación y enfatizó en el tipo de pensamiento que adoptan las personas al momento de consumir esta clase de programas.

“Si se pone énfasis en el materialismo como una forma de ser feliz, esto nos hace más propensos ser egoístas y antisociales (…) Este estudio puede contribuir a las explicaciones de por qué el apoyo público de los estados Unidos al bienestar para ayudar a los pobres”, expresó Leyva.

Para concluir esto, la investigación se dividió en dos partes. Por un lado reunieron a un grupo de personas a los cuales les fue expuesto contenido social y ambiental y presentaron resultados positivos relacionados a su entorno.

En cambio, al segundo grupo de sujetos se les presentó contenido especializado en celebridades, moda y entretenimiento y fueron mostrando comportamientos y conductas menos dadas a lo social, dando señales de egoísmo y poca empatía por su prójimo.

En los resultados también se notó que solo se necesitan 60 segundos para adoptar cualquiera de estas costumbres y relacionarlas directamente con la vida cotidiana de cada persona.

Por tal motivo, se criticó fuertemente el tipo de publicaciones que realizan medios como Vogue, GQ, Esquire y aquellas celebridades como las Kardashian.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital