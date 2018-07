Se conocen los primeros detalles de la boda de Justin Bieber

El anuncio del compromiso entre el cantante canadiense Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin sacudió al mundo del entretenimiento y tomó por sorpresa a todos sus seguidores.

Para muchos todavía es difícil de asimilar el hecho de que el artista se case y más que se haya confirmado la noticia tan de repente. Pero lo cierto es que su relación está más firme que nunca y ya se encuentran preparando todo para su boda.

Según reveló Kim Basinger, tía de Hailey Baldwin, la joven ya escogió a sus damas de honor y tiene otros detalles de su matrimonio planificados.

“Alaia (hermana de Hailey) y su prima Ireland estarán en la boda. Créeme, es genial. Creo que esto es muy dulce“, dijo Basinger al medio estadounidense US Weekly, en el que también se refirió al compromiso de su sobrina: “Estoy muy feliz por Hailey. Creo que Justin es un buen tipo. Creo que él ha tenido un camino difícil, pero es un chico genial. Oro por ellos“.

Luego de que se conociera la noticia de su compromiso, Ireland y Alaia compartieron en sus redes sociales mensajes de felicitación para los futuros esposos.

“De una esposa a una próxima… Felicitaciones a mi hermanita por este emocionante próximo capítulo. Te amo y les deseo a los dos lo mejor. No puedo esperar para celebrar contigo“, escribió su hermana Alaia.

Cada vez se van conociendo más detalles de la boda de la pareja, entre esos que quieren un celebración íntima con sus familiares y amigos, de acuerdo con medios internacionales.

Justin Bieber y Hailey Baldwin ya habían sostenido una relación en 2015, que retomaron hace tan solo unos meses. Su reencuentro se conoció cuando los vieron besándose mientras daban un paseo por las calles de Brooklyn.

Tras los rumores de compromiso, fue el mismo Bieber el que se encargó de confirmar la noticia con un romántico mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré primero. Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no quisiera estar con nadie más. Me haces ser mucho mejor y nos complementamos demasiado bien. No puedo esperar a que llegue la mejor temporada de mi vida… Por cierto, no lo planeé, de todas formas se siente bien tener nuestro futuro asegurado. Seremos mejores a los 70. Aquí vamos bebé”, fue parte del mensaje que compartió.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital