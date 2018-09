¿Sara Uribe y Fredy Guarín terminaron?

La presentadora y exprotagonista de novela Sara Uribe no pasa desapercibida entre sus miles de seguidores, quienes están al tanto de cada uno de sus movimientos, especialmente desde que se involucró sentimentalmente con el futbolista Fredy Guarín.

Y es que el ‘novelón’ que desató la relación entre Uribe y Guarín los llevó a ser una de las parejas más perseguidas en las redes, por donde miles de usuarios están pendientes de cada publicación que realizan en sus perfiles. Estas publicaciones se han prestado para recibir halagos, mensajes de apoyo, críticas y hasta para que los usuarios saquen conclusiones sobre la vida de la pareja, algunas, en cuestión de minutos desatan una ola de comentarios, poniendo en duda hasta a los más cercanos a los famosos.

El más reciente rumor se desató luego de que varios seguidores de Sara Uribe y Fredy Guarín comenzaran a cuestionar que la pareja hace algunas semanas había dejado de publicar fotografías, videos e historias en los que aparecen juntos, razón que fue suficiente para muchos usuarios en las redes que determinaron que la relación había llegado a su fin.

Pues desde que se oficializó su noviazgo, la presentadora y el futbolista publicaban constantemente imágenes en las que evidenciaban la felicidad de su romance en China. Sin embargo, hace algunas semanas estas imágenes dejaron de ser publicadas, por lo que las redes se inundaron de comentarios que hablaban de una ruptura en la relación.

Tanto Uribe como Guarín habían guardado silencio frente a los rumores y solo hasta este fin de semana la presentadora dio una pista sobre su noviazgo. Es su cuenta de Instagram publicó unas fotografías en las que aparece disfrutando en el parque de Disney en Shanghái.

En una de las imágenes aparece Sara y Freddy abrazados mientras se besan. La fotografía va acompañada de un corto mensaje en el que la exprotagonista de novela le expresa al futbolista que lo ama.

La imagen, que ya cuenta con más de 64 mil me gusta, fue suficiente para acabar con los rumores y aclarar que su relación iría por buen camino.

Ver esta publicación en Instagram TE AMO ❤️😍 @fguarin13 Una publicación compartida por Sara Uribe. (@sara_uribe) el 8 de Sep de 2018 a las 11:49 PDT

Recientemente Sara tomó la decisión de quitar la opción de comentarios en sus fotos de Instagram, por lo que los seguidores ya no pueden comentar ni opinar sobre las fotos de ella, más allá de un ‘Me gusta’.

Sara argumentó que se cansó de recibir ofensas pero también halagos y, dice, quiere vivir una vida sin preocuparse por lo que piensa la gente de ella, sea bueno o malo.

“No quité la opción de comentar en mis fotos para no recibir ofensas. Los quité para aprender a vivir sin que me halaguen y sin que me ofendan, ahora mis días están sin afán de subir algo a diario, sin vestirme para los demás”, explicó.

Por Liliana Pinzón – RCN Radio