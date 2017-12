Robbie Williams alarma a sus fans al hablar de enfermedad que padece 

El cantante británico Robbie Williams reveló que tuvo que ser internado el pasado mes de septiembre luego de que encontraran anomalías en su cerebro.

Según relató a The Sun, durante un concierto en Zúrich experimentó serios problemas de salud. “Mi brazo izquierdo se entumeció y no dejaba de babear por un lado de boca. Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar”, contó al medio.

Por este episodio Robbie Williams fue remitido al médico a su regreso a Londres, en donde le practicaron varios exámenes.

“Me hicieron análisis, y varios escáneres incluyendo de corazón y cerebro, y encontraron algunas anomalías, incluido algo en mi cerebro que parecía sangre. Eso, obviamente, me dio mucho miedo, así que la decisión (de ir a Rusia a dar una gira) ya no era mía y me enviaron directamente a la unidad de cuidados intensivos”, relató, según reseña El País.

Luego de ser monitoreado y de recibir varios cuidados, el artista voló a Los Ángeles, en donde ahora se está recuperando.

Este fuerte episodio hizo que Robbie Williams, quien ya lleva varios años sobrio tras sus problemas con el alcohol, pensara mucho sobre su vida. “Esto me enseñó que tengo 43 años y no 23, y que tengo que cuidar mejor de mi mente y mi cuerpo”, afirmó.