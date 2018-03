Rihanna explota contra Snapchat y le declara la guerra

La cantante Rihanna arremetió contra Snapchat por un anuncio publicado en esta red social en el que trivializaba la violencia de género.

En el anuncio, que hace parte de un juego, Snapchat hace referencia a la agresión que sufrió la cantante por parte de su antiguo novio Chris Brown e insta a los usuarios a decir qué prefieren: que Chris Brown cachetee a Rihanna o que ella lo golpee a él.

En la publicación aparecían imágenes de la cantante y de quien fue su novio, que en 2009 fue declarado culpable de agredir y proferir amenazas de muerte contra ella.

Por cuenta de este anuncio, muchos usuarios de redes se han pronunciado con comentarios negativos y críticas hacia Snapchat.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

— Royce Mann (@TheRoyceMann) 12 de marzo de 2018