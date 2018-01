Ricky Martin ya es un hombre casado 

El artista puertorriqueño Ricky Martin le confirmó a E! Entertainment que es un hombre casado y que ahora puede llamar a Jwan Yosef su esposo.

Durante un evento de promoción de la serie ‘American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace’, en la que Ricky Martin interpreta a Antonio D’Amico, pareja sentimental de Versace, el artista aseguró que aunque no ha hecho ninguna celebración formal, ya está casado.

“Ya intercambiamos votos y firmamos todos los papeles que necesitábamos, los acuerdos prenupciales y todo… Ya no puedo llamarlo mi prometido. Él es mi esposo. Él es mi hombre“, dijo al medio.

(Lee también: Ricky Martin encendió las redes con una foto desnudo)

Ricky Martin espera celebrar con un gran evento muy pronto. Será “la típica fiesta de tres días. La comida, el ensayo, la fiesta y la recuperación”, le aseguró Ricky Martin a un periodista de E!

El cantante y el artista árabe Jwan Yosef se comprometieron en noviembre de 2016 tras casi un año de relación. La noticia la dio a conocer Ricky Martin en una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, en la que contó que fue él el que le propuso matrimonio y que estuvo muy nervioso durante la propuesta, tanto que no le preguntó si se quería casar con él sino que solo le dijo “tengo algo para ti”.

La relación de los artistas y la familia que han formado con los hijos de Ricky Martin la han compartido con sus seguidores por medio de algunas imágenes.