Ricky Martin encendió las redes con una foto desnudo 

El cantante puertoriqueño Ricky Martin enloqueció a sus seguidores con una foto en la que aparece desnudo y recién salido de la ducha.

Con la imagen, que ya llega a más de 500 mil likes, el artista promociona su próximo show en Las Vegas.

Ricky Martin volverá a la llamada ‘ciudad del pecado’ para presentar su espectáculo All in, en el que cantará 21 de sus grandes éxitos en doce presentaciones más que retomará el próximo 15 de marzo.

Esta no es la única imagen de Ricky Martin desnudo que veremos, ya que el boricua reveló en una reciente entrevista en el programa de Ellen DeGeneres que aparecerá desnudo en la serie ‘American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace’, en la que interpretará el papel de Antonio D’Amico, pareja sentimental de Versace.