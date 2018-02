Revelan las primeras fotos de Kylie Jenner luego del nacimiento de su bebé

La joven empresaria Kylie Jenner volvió a salir a las calles luego de dar a luz a su hija Stormi, el pasado primero de febrero, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

La menor del clan Kardashian-Jenner fue captada mientras estaba en Calabasas, California (Estados Unidos) junto a su amiga Jordyn Woods. (Lee también: Kylie Jenner compartió la primera foto de su bebé)

Las fotos fueron reveladas por TMZ, que asegura que lleva muy poco tiempo de dar a luz y parece que su estómago ya está plano y luce su ya conocida figura.

Kylie Jenner’s First Photos Since Giving Birth to Stormi https://t.co/gT5LRHiORi

Para muchos de sus seguidores no es una sorpresa que ya se encuentre en tan buen estado físico tras tener a su bebé, pues “solo tiene 20 años” y su juventud la habría ayudado a recuperarse tan rápido.

(Lee también: Kylie Jenner le dio la bienvenida a su primer bebé con un emotivo video)

Kylie Jenner seen for the first time since giving birth, in Los Angeles. pic.twitter.com/gUE6nULtRC

— Pop Crave (@PopCrave) February 11, 2018