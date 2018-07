Revelan detalles de cómo fue la noche de Demi Lovato antes de su sobredosis

El pasado martes 24 de julio la cantante y actriz estadounidense Demi Lovato fue ingresada de urgencias en el Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles por una supueta sobredosis.

Aunque las informaciones inmediatas señalaron que se trataba de una sobredosis de heroína, tanto el equipo de la artista como su familia han negado que la intérprete de ‘Cool for the Summer’ consumiera esta droga, sin embargo, no aclararon cuál fue la sustancia que por poco le quita la vida a la cantante.

“Demi está despierta, estable y con su familia, quien quiere agradecer a todo el mundo su amor, plegarias y apoyo (…) Algunas de las informaciones reportadas son incorrectas, pedimos respeto a su privacidad y no dar espacio a especulaciones sobre su salud”, expresó una de las representantes de la cantante por medio de un comunicado.

Lovato, que ya había librado una lucha contra la bulimia y las drogas durante su adolescencia, celebró a principios de este año sus seis años de sobriedad. Sin embargo, luego de lanzar el pasado mes de junio su canción ‘Sober’, en la que pide perdón por recaer en sus adicciones, las alarmas se prendieron nuevamente y son muchas las preguntas que están en el aire ¿Qué la llevó a recaer después de tantos años? ¿Cómo pasó su última noche antes de la sobredosis?

De acuerdo con los reportes de TMZ, la cantante de 25 años celebró una fiesta que duró toda la noche en su mansión en Hollywood Hills. Infobae reseña que Lovato y sus amigos “consumieron toda la noche”, pero además de alucinógenos y temiendo lo peor, también tenían consigo Narcan, usado para revertir sobredosis.

De acuerdo con los informes, Lovato habría sufrido la sobredosis en medio de la fiesta por lo que sus amigos le suministraron Narcan, posteriormente avisaron al equipo de trabajo de la cantante sobre lo ocurrido y se fueron del lugar. Cuando los paramédicos llegaron, Demi estaba en compañía de algunas personas de su equipo y supuestamente se negó a decir qué tipo de sustancias había consumido. La revista People referencia que en el lugar se encontraron drogas ilegales como metanfetaminas.

“Las personas con las que se ha rodeado en el último tiempo no son sus amigos verdaderos”, recoge Infobae. El medio también agrega que la artista habría retomado sus adicciones a principios de este mes luego de pelear con su terapeuta, a quien terminó por despedir.

Varias estrellas como Ariana Grande, Luis Fonsi, Ellen DeGeneres y su exnovio Wilmer Valderrama, se han unido en una cadena de oración por su salud al igual que sus seguidores.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital