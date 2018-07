Rechazaron a Bad Bunny en un salón de belleza en España y esta fue la razón

Benito Antonio Martínez , más conocido como Bad Bunny, es uno de las artistas más revolucionarios del género urbano. No solo ha causado controversia con las letras de sus canciones, sino también con el particular estilo que luce en cada uno de sus conciertos.

Su ropa y accesorios llaman la atención, pero sin duda el artista ha puesto a comentar a muchos con sus uñas pintadas, un detalle que ahora lo caracteriza.

Por estos días el artista se encuentra de gira por España y vivió un incómodo momento en un salón de belleza en Oviedo, Asturias, cuando planeaba arreglarse las uñas antes de un concierto. Su visita al lugar no salió como lo esperaba y así lo denunció en sus redes sociales.

“Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando de mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura+pintarlas) y me dijeron que NO porque soy hombre… Real, no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable. ¿En que año estamos? ¿En el p*** 1960? ¿Cómo se llama a eso? Díganme ustedes“, escribió en una publicación en Instagram que luego eliminó.

Su mensaje desató toda una polémica que se trasladó también a Twitter, en donde los usuarios de la red debatieron sobre el tema y el hecho de que Bad Bunny se pinte las uñas, algo no muy bien visto por algunos. De hecho, según dicen medios internacionales, la controversia motivó al artista a cerrar definitivamente su perfil en Twitter.

Bad Bunny ya estuvo en otras ciudades de España con su gira y el fin de semana participó en el festival de música electrónica Tomorrowland, en Bélgica.

El cantante se subió al escenario durante la presentación del DJ sueco Alesso para cantar ‘I like it’, canción que hace junto a Cardi B y J Balvin, y si bien sorprendió a muchos, otros puristas del género no entendieron su presencia en el evento.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital