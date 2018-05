¿Qué pasará en la segunda temporada de ’13 Reasons Why? 

La serie de Netflix ‘13 Reasons Why’, cuya segunda temporada se estrena este 18 de mayo, se ha convertido en todo un tema de discusión durante las últimas semanas.

Los fanáticos de la serie se preguntan qué pasará en esta temporada y si responderá a algunos de los interrogantes que quedaron de la primera.

La primera temporada de ‘13 Reasons Why’ seguía los pasos de Clay (Dylan Minnette) en su investigación para descubrir porqué su compañera de clase, Hannah Baker (Katherine Langford), se quitó la vida, una investigación a través de una colección de casetes que la propia suicida dejó grabadas; mientras, la segunda entrega se centrará en el juicio y el proceso de recuperación de los personajes.

Hasta ahora, las pistas de la nueva temporada revelan que “los casetes fueron solo el comienzo”, lo que deja abierta la puerta a muchas posibilidades.

Varias fotos de los personajes de la serie circulan en las redes sociales con diferentes mensajes, que han puesto a especular a los usuarios sobre lo que pasará en el juicio, si Bryce será castigado, qué pasara con Alex (que en la primera temporada se disparó en la cabeza), qué hará Tyler (quien esconde un arsenal de armas en su casa y no se sabe qué piensa hacer con ellas), y cómo seguirá la vida de Clay.

La serie ganó tanta popularidad que convirtió a Dylan Minnette y Katherine Langford en ídolos adolescentes, aunque ellos asumen con “responsabilidad” y “motivación” su repentina popularidad.

“El hecho de que nos reconozcan no deja de ser una consecuencia del impacto que ha tenido la serie a escala global, y en ese sentido es genial“, señaló Minnette en un reciente encuentro con periodistas en Roma. Eso sí, el calado de los temas que trata -acoso escolar, suicidio, abusos sexuales-, conlleva una presión añadida.

“Es importante tener una presencia positiva en las redes sociales, tenemos muchos seguidores -4,6 millones sólo en Instagram, en su caso- y eso conlleva una responsabilidad, yo trato de mostrar cosas positivas“, afirma el actor de 21 años y con una larga carrera televisiva a sus espaldas.

El caso de la australiana Katherine Langford, con 22 años, ha sido aún más radical. “Venía de Australia, no había hecho nada antes y de repente, el mayor éxito que ha tenido Netflix“, subraya la actriz, con más de 8,9 millones de seguidores en Instagram, pese a que solo tiene tres fotos.

“Ha sido un gran aprendizaje: los paparazzi haciéndote fotos, algunos periodistas cotillas, todo eso te da una comprensión del estado de nuestra cultura social“, asegura Langford, que además dice que no ha sido tratada de manera “diferente” por el hecho de ser una mujer joven.

Aunque ninguno de los dos dice haber vivido o presenciado experiencias de acoso en el instituto, su participación en ‘13 Reasons Why’ les ha ayudado a abrir más los ojos.

“No solo por participar en la serie sino por todas las historias de gente que me han contado casos similares, eso me ha hecho más consciente. Hacer de Hannah me ha hecho también más valiente: ahora, si veo algo que no me parece bien, me siento más empoderada para decir algo al respecto”.

El hecho de que tanta gente haya conectado con lo que se cuenta y se haya atrevido, a raíz de ver la serie, a compartir sus experiencias más traumáticas es una prueba, según Langford, de la autenticidad y la seriedad de los guiones.

“Siento que a menudo se subestima el intelecto de la gente joven, y para mi este respeto a la inteligencia del espectador es muy importante“, afirma.

La Mega con información de EFE