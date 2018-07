En las últimas horas el medio estadounidense TMZ reveló que el canadiense Justin Bieber le propuso matrimonio a la modelo Hailey Baldwin en Las Bahamas, con la que lleva saliendo solo unos meses.

La noticia revolucionó el mundo de las celebridades y generó todo tipo de comentarios, entre esos especulaciones sobre la posible reacción de su exnovia, la cantante Selena Gomez.

Pues lejos de lucir devastada o pronunciarse al respecto, la exestrella de Disney se ha dejado ver feliz y muy tranquila luego de que se revelara la noticia.

Fue su amiga Theresa Mingus la que publicó una historia en Instagram, en la que se le ve descansando en un yate de lujo mientras viaja con sus amigos cerca de la ciudad de Nueva York.

Selena Gomez with Friends on a boat in New York [July 8]

👙 @selenagomez con Amigos en un barco en Nueva York [Julio 8] pic.twitter.com/YSC8obMarf

— Selena Gomez News (@_selenagomezecu) 8 de julio de 2018