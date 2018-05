¿Qué hacía J Balvin con Jimmy Fallon y Fergie?

J Balvin emocionó a todos sus seguidores con unas fotografías junto al reconocido presentador y comediante, Jimmy Fallon, y la cantante Fergie.

El encuentro con las estrellas se dio en la noche de este martes durante la gala anual de primavera celebrada por The Paley Center for Media en Nueva York, el ‘The Paley Honors‘, que rindió tributo a la música en la televisión.

“Mi pareja de la noche“, escribió J Balvin en una imagen en la que posa en compañía de Fergie.

La artista compartió la misma foto y lo presentó a sus seguidores como su “nuevo amigo”.

Mi amigo nuevo, J Balvin Una publicación compartida por Fergie (@fergie) el May 15, 2018 at 8:54 PDT

Durante el evento el colombiano también tuvo la oportunidad de compartir con Jimmy Fallon.

Ma g !!! @jimmyfallon #vibras Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el May 15, 2018 at 6:32 PDT

Luego de este encuentro muchos de sus seguidores se preguntan si J Balvin y Fergie podrían hacer una colaboración y si el intérprete de ‘Mi Gente’ podría estar en próximas ocasiones en ‘The Tonight show’, popular programa de televisión que conduce Jimmy Fallon.

J Balvin se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco ‘Vibras’, que llegará oficialmente el próximo 25 de mayo.

El trabajo discográfico traerá 14 canciones con colaboraciones especiales con grandes nombres del género urbano como Wisin y Yandel y Zion y Lennox, y del pop como Carla Morrison.

‘Vibras’ incluirá en su tracklist los éxitos ‘Mi gente’ con Willy William, y ‘Machika’, sencillo que hace junto a la brasileña Anitta y Jeon.

El nuevo álbum de J Balvin llega dos años después de ‘Energía’, álbum que lanzó en 2016 e incluye las canciones ‘Safari’, ‘Bobo’, ‘Sigo extrañándote’ y ‘Ginza’. Con este disco, el artista se logró meter por primera vez en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos y ganar un Grammy Latino en la categoría de mejor álbum de música urbana.