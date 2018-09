Primera foto de Demi Lovato luego de su sobredosis

Sonriente y saludable, así se vio a la cantante Demi Lovato a las afueras del centro de rehabilitación en el que se encuentra internada hace dos meses por su adicción a las drogas.

Las imágenes publicadas por el medio internacional de entretenimiento TMZ muestran a la artista con una café en la mano y muy contenta junto a una mujer que pasea a su mascota. En las fotografías, la cantante de 26 años luce sonriente, lo que indicaría que su tratamiento va por buen camino.

Lovato empezó su recuperación luego de la crisis que tuvo el pasado 24 de julio en la que fue ingresada de urgencias en el Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles por una sobredosis que en un principio se dijo era de heroína.

Sin embargo, horas después su familia y representantes negaron esta información sin aclarar la sustancia que la cantante había consumido y que la dejó al borde de la muerte.

El proceso de la artista no ha sido fácil. Su cumpleaños número 26, el pasado 20 de agosto, tuvo que pasarlo en medio de medicinas en el centro de rehabilitación. A pesar de la mala situación, sus seguidores le enviaron varios mensajes de apoyo.

La intérprete de ‘Cool for the Summer’ lleva batallando con la adicción a las drogas desde los 17 años, momento en el que trabajaba para el canal infantil Disney Channel, lo que la llevó a tocar fondo dos años después. Para ese entonces, su equipo de trabajo la amenazó con renunciar si ella no iniciaba con un proceso de rehabilitación. La artista cedió y logró estar sobria por seis años.

Lee también: Madre de Demi Lovato habla del estado de salud de la cantante

Recientemente, Dianna de la Garza, madre de la artista, se refirió al proceso que lleva su hija e indicó que Demi está viva gracias a las oraciones de sus seguidores.

“Está feliz, sana, trabaja para estar sobria y está recibiendo toda la ayuda que necesita. Esto me da esperanza sobre su futuro y el de nuestra familia”, afirmó de la Garza en una entrevista de Newsmax TV.

En junio, Lovato lanzó una canción titulada ‘Sober’ (que se puede traducir como ‘Sobria” o ‘Sobrio’) en la que admite una recaída y se disculpa en verso con sus padres.

Por Karen Ortiz – Sistema Integrado Digital