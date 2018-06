Presentadora Mónica Rodríguez denuncia acoso de hombre que le envía fotos íntimas

La presentadora Mónica Rodríguez denunció a través de sus redes sociales que está siendo víctima de acoso por parte de un hombre que le envía fotos en las que aparece desnudo.

Mónica asegura que el sujeto, a quien identifica como Andrés Urieles, aprovecha la red social Instagram para enviarle mensajes privados en los que la acosa y además envía fotos dejando al descubierto sus partes íntimas.

Cansada de esta situación, denunció la cuenta en Instagram pero, según ella, la red social no ha tomado cartas en el asunto por lo que decidió hacer público el perfil de esa persona y las fotos que le envía.

“Ustedes no facilitan la denuncia para hacer cerrar la cuenta de personajes como estos que envían fotos desnudo por privado, pues lo boleteo por acá para que aprenda a respetar a una mujer! Le cierran la cuenta o no? Obvio me tocó recortar la foto acá”, dice Mónica en su publicación de Twitter.

@InstagramES @instagram ustedes no facilitan la denuncia para hacer cerrar la cuenta de personajes como estos que envían fotos desnudo por privado, pues lo boleteo por acá para que aprenda a respetar a una mujer! Le cierran la cuenta o no? Obvio me tocó recortar la Foto acá pic.twitter.com/1uzUOLHzdF — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYDIAADIA) 18 de junio de 2018

Sin embargo, esto no es todo. Mónica agrega que este sujeto ahora cambió el nombre y la cuenta, además de borrar las fotos.

“… El muy cobarde … y ustedes bien Gracias”, indicó. Y cuestionó que Instagram censure a quien muestra un seno (al parecer refiriéndose al caso de Lorena Meritano) y no “bloqueen a estos acosadores”.

Por Camila Torres – RCN Radio